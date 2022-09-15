Rusya işgaline karşı aylardır mücadelesini sürdürmekte olan Ukrayna lideri Zelenski geçirdiği trafik kazası sonrasında birçok kişiyi meraklandırdı. Birçok kişi tarafından merak edilen Zelenski öldü mü? Zelenski sağlık durumu ne? Zelenski kaza VİDEOSU İZLE!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Ardından birçok kişi ise Zelenski öldü mü? Ve Zelenski sağlık durumu ne? Sorularını merak etti. Peki, Zelenski öldü mü? Zelenski sağlık durumu ne? Zelenski kaza VİDEOSU İZLE!

ZELENSKİ ÖLDÜ MÜ?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Zelenski'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenski'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

ZELENSKİ SAĞLIK DURUMU NE?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Zelenski'nin kazada ağır yara almadığını belirtti.