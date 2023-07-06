Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ne zaman olacağı ve görüşmede neler konuşulacağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Zelenski Erdoğan görüşmesi ne zaman? Zelenski ile Erdoğan ne konuşacak? İşte detaylar...

Zelenski Erdoğan görüşmesi ne zaman? Zelenski ile Erdoğan ne konuşacak? merak edilenler arasında yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelecek. Görüşmede ne konuşulacağı ve Zelenski Erdoğan görüşmesinin ne zaman olacağı ise gündeme geldi. Detaylar haberimizde yer alıyor...

ZELENSKİ ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. İki lider görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları ele alınacak.

ZELENSKİ ERDOĞAN İLE NE KONUŞACAK?

Yaklaşık 2 senedir Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski kısıtlı da olsa yurt dışı ziyaretlerine başlamıştı. Savaş sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski, yarın da Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.