Zelal Gökçe kimdir? Zelal Gökçe hayatı ve biyografisi! - Haberler

Zelal Gökçe kimdir? Zelal Gökçe hayatı ve biyografisi!
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Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Peki, Zelal Gökçe kimdir? Zelal Gökçe hayatı ve biyografisi!
Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. İşte, Zelal Gökçe hayatı ve biyografisi! Zelal Gökçe kimdir?
ZELAL GÖKÇE KİMDİR?
Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.
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