Zeki Tosun kimdir? Zeki Tosun nereli, neden vefat etti?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak teşkilatında yıllarca çeşitli görevlerde bulunmuş, kent siyasetinin önde gelen isimlerinden Zeki Tosun, 66 yaşında hayatını kaybetti. Tosun'un vefatı, yalnızca AK Parti camiasında değil, Zonguldak halkı ve geniş bir siyasi çevrede büyük bir üzüntüye neden oldu. Gerek siyasi çalışmaları gerekse teşkilat içindeki rolüyle hatırlanan Zeki Tosun'un hayatı, köklü bir siyasi geçmişe dayanıyor. Zeki Tosun ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Zeki Tosun kimdir, Zeki Tosun nereliydi ve neden yaşamını yitirdi?

ZEKİ TOSUN KİMDİR?

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak il teşkilatında kurucu üye olarak siyasi hayatına adım atan Zeki Tosun, o tarihten bu yana partinin il yönetiminde aktif roller üstlendi. İl Yönetim Kurulu üyeliği süresince; Yönetim Kurulu Sekreterliği, Dış İlişkiler Başkanlığı, Yerel Yönetimler Sorumluluğu, Seçim İşleri Sorumluluğu ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı gibi birçok önemli görevde bulundu. 2015 yılının Ocak ayında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı görevine seçilen Tosun, 2022 yılında ise AK Parti Düzce Koordinatörlüğü görevini üstlenerek çalışmalarına devam etti. 2023 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Zeki Tosun, partideki uzun soluklu siyasi deneyimiyle dikkat çekti.

ZEKİ TOSUN NERELİ?

Zeki Tosun'un doğum yeriyle ilgili net bir bilgi kamuoyuna açıklanmamış olsa da uzun yıllar Zonguldak'ta ikamet etmiş ve siyasi yaşamının büyük bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Zonguldak kamuoyunda tanınan ve sevilen bir isim olan Tosun, kentle özdeşleşmiş siyasi figürlerden biri olarak anılmaktadır.

ZEKİ TOSUN NEDEN VEFAT ETTİ?

Bir süre önce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeki Tosun, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bolu'daki tedavisinin ardından bir süre önce taburcu edilen Tosun, yeniden rahatsızlanarak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 66 yaşındaki AK Parti eski Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tosun'un vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve AK Parti teşkilatında derin bir üzüntüye neden oldu. Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.