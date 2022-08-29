Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Çetin hayatı ve biyografisi!
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Hayatı merak edilen Zeki Çetin'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Çetin hayatı ve biyografisi nedir?
Bir döneme damga vuran Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Çetin nisan ayında Covid-19 sebebiyle hayata veda etti. Peki, Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Çetin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ZEKİ ÇETİN KİMDİR?
17 Kasım 1940 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girmiştir.
Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkarmıştır.