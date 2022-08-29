Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Çetin hayatı ve biyografisi!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Hayatı merak edilen Zeki Çetin'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Çetin hayatı ve biyografisi nedir?