Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yaklaşan seçimlerden nereden aday olduğu sorusu gündeme geldi. 2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu nereden aday? Zekeriya Yapıcıoğlu hangi ilden, kaçıncı sıradan milletvekili adayı oldu?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti de milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Seçimde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı isimler de AK Parti listesinde yer buldu. Ak Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'lı isimlerin de hangi illerden aday gösterileceği belli oldu. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu nereden aday? Zekeriya Yapıcıoğlu hangi ilden, kaçıncı sıradan milletvekili adayı oldu?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU NEREDEN ADAY?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ise AK Parti listelerinde Gaziantep 6. sıradan aday oldu.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu (d. 1966; Batman), Kürt kökenli Türk siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.