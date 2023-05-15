Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 98.48'si açılırken milletvekili sonuçları için birçok isim merak ediliyor. Zekeriya Yapıcıoğlu'nin milletvekili olarak görev alıp alamayacağı merak edildi. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi? HÜDA-PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oy sayma işlemleri devam ederken vatandaşlar tarafından Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi? HÜDA-PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı yüzde 55. Cumhur İttifakı'nda bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 98.48'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.34

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45

Sinan Oğan yüzde 5.23

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.