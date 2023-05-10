Son zamanlarda en çok merak edilen isimler arasında yer almakta olan Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Sorusu, vatandaşlar tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında, mesleği ne? Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Kürt siyasetçi ve hukuk adamı olarak bilinen Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Sorusunu, haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi! İşte tüm detaylar...

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1996 yılında Batman'da dünyaya geldi. Kürt siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.

1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemediHür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden gene başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.