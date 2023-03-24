Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı uzun süredir tartışılan HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını verdi. İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında genel başkan Zekeriyapıcıoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi!

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi. 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir. İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı.