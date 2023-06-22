Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Zekeriya Kaya ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Zekeriya Kaya kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Zekeriya Kaya ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Zekeriya Kaya kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ZEKERİYA KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan Zekeriya Kaya Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi.

Maliye Bakanlığı'nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı.

Hala Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nı yürütmekte olan Zekeriya Kaya, 1 Mayıs 2017'den beri Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.