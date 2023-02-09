Zekeriya Daşçı kimdir? Zedaş İnşaat kimin, sahibi Zekeriya Daşçı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bazı inşaat firmaları hakkında detaylar araştırılıyor. Bunlardan birisi de Zedaş inşaattır. Peki, Zekeriya Daşçı kimdir? Zedaş İnşaat sahibi Zekeriya Daşçı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zekeriya Daşçı geliyor. Peki, Zekeriya Daşçı kimdir, hangi firmanın sahibi? Zekeriya Daşçı'nın inşaat firması var mı? Zedaş inşaat kimin? Zedaş inşaatı kim kurdu? Zedai inşaat sahibi kimdir? İşte detaylar...

ZEDAŞ İNŞAAT SAHİBİ KİMDİR?

Zedaş İnşaat'ın sahibi "Zekeriya Daşçı" 'dır. Zedaş İnşaat 2000 yılında iş insanı Zekeriya Daşçı tarafından kurulmuştur.

ZEDAŞ İNŞAAT NE ZAMAN KURULDU?

2000 yılında, işadamı Sayın Zekeriya DAŞCI tarafından kurulan Ze-daş İnşaat, yaptığı projeler ve çalışmaları ile Kahramanmaraş inşaat sektörün de yeni bir vizyon getirmiş ve teslim ettiği dairelerin kalitesi ile alanında öncü olmuştur.

ZEKERİYA DAŞÇI KİMDİR?

Zekeriya Daşçı Zedaş İnşaat'ın sahibidir. Zekeriya Daşçı 2000 senesinde Zedaş İnşaat'ı kurmutur. Zedaş inşaat Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme gelmiştir. Sosyal medyadan birçok kullanıcı Zedaş inşaat firmasına ve sahibine teşekkür mesajları iletmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Zedaş İnşaat'ın İnstagra'da 2700 takipçisi bulunmaktadır.