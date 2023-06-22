Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Zekeriya Çoştu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Zekeriya Çoştu kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Zekeriya Çoştu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Zekeriya Çoştu kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ZEKERİYA ÇOŞTUKİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Zekeriya Çoştu, 1985 yılında Çorum'da doğdu. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Mezuniyeti sonrasında, Türk Hava Yollarında Anadolujet markasının gelir yönetimi, üretim planlama, pazarlama ve operasyon birimlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Ticari ve kurumsal strateji planlama süreçleri ile yurtiçinde ve yurtdışında stratejik işbirliği projelerinde yer aldı. Türk Hava Yollarında geçirdiği on yılın ardından, TRT'de kurumsal strateji danışmanlığı görevinde bulundu.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak görevlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine yönelik süreç ve projelerde yer aldı.

Çoştu, 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü vazifesini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.