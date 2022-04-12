Zekeriya Beyaz öldü mü? Türkiye'nin önemli ilahiyat profesörleri arasında gösterilen Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz, yarın gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilecek. Zekeriya Beyaz öldü mü, neden öldü? Zekeriya Beyaz hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Zekeriya Beyaz'ın hayatı ve biyografisi!

ZEKERİYA BEYAZ ÖLDÜ MÜ?

Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar olarak bilinen, bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Beyaz'ın ölümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Prof. Beyaz'ın bir süreden bu yana Alzheimer kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Ünlü ismin cenazesi, yarın Esenler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz da yaptığı açıklamada, "Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda veda edeceğiz" dedi.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Zekeriya Beyaz (1 Mart 1938, Gaziantep - 12 Nisan 2022, İstanbul), Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar.

Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında aynı enstitüden "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıydı.

12 Nisan 2022 tarihinde bir süredir kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybetti.

Zekeriya Beyaz'ın Eserleri Nelerdir?

İslam'a Göre Milliyetçilik

Türklük Kanımız, İslam Canımız

İslam ve Siyasi Düzen

İslam Müjdesi

İslam Kolay Din

İslam Mutlu Kılmak

İslam ve Giyim Kuşam

Batıl İnançlar ve Hurafeler

Alevi Dosyası

Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk

Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)

Allah'ın Varlığına Belgeler

Türkiye'yi Satıyorlar

Hikmetli Çağdaş Müslümanlık

İslam, Şeriat ve Milli Laiklik

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