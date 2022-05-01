Zekat Vakfı Ramazan ayında iftar yemeği ve yardımlarda bulundu

ANKARA - Zekat Vakfı, bayram öncesi iftar yemeği ve yardımlarda bulundu.

Ankara ve Gaziantep'te iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımları yapan Zekat Vakfı faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de daha aktif olma amacıyla ülke geneli faaliyet iznini 8 Haziran 2020 tarihinde almasının akabinde 2021 yılında temsilcilik atamasını yapmıştır. Zekat Vakfı Şubat 2022'de Ankara Ofisini açtı. Kuruluş gayesi yaşanabilir bir dünyaya kavuşması için insani yardım, eğitim, kültür, sağlık, acil yardım, göç, gıda güvenliği, geçim kaynağı geliştirme ve barınma programlarını insan onuruna yakışır bir şekilde temel insan haklarını gözeterek faaliyetlerini icra eden vakıf ayriyeten AFAD'ın Afganistan'a 3. İyilik Seferi'ne dahil oldu.

Zekat Vakfı, 2022 yılı Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarında ise Türk Kızılayı ile birlikte işbirliği protokolü imzalayıp Ankara ve Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımında bulundu. Kızılay ile yaptığı işbirliği ile Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar yemeği verdi.