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Zekat deprem yardımı olarak verilir mi? Deprem bağışı zekat olarak verilir mi?

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Zekat deprem yardımı olarak verilir mi? Deprem bağışı zekat olarak verilir mi?

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine bağışlar yapılırken vatandaşlar Zekat deprem yardımı olarak verilir mi? Deprem bağışı zekat olarak verilir mi? merak etmekteler.

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Zekat deprem bağışı olarak verilir mi? Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine bağışlar yapılırken vatandaşlar Zekat deprem yardımı olarak verilir mi? Deprem bağışı zekat olarak verilir mi? merak etmekteler. Diyanet açıklaması ve detaylar...

ZEKAT DEPREM YARDIMI OLARAK VERİLİR Mİ?

Zekât, toplumsal dayanışma ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. Deprem gibi büyük afet zamanlarında toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli hale gelmektedir. Böyle durumlarda diğer bağışların yanında zekât yoluyla da yaraların sarılmasına destek olmak gerekir. Buna göre şartlarına riayet etmek kaydıyla zekât farizası doğrudan ya da her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yerine getirilebilir. Normal şartlar altında zengin sayılacak mal varlığına sahip olan kimselere de içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle malına ulaşamadığı sürece zekât verilebilir.

Zekâtı bir aracı kuruluş vasıtasıyla yerine getirirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

a) Bu kuruluşun her bakımdan güvenilir olması,

b) Bu kuruluşun, zekâta aracılık ettiğini açıkça taahhüt ediyor olması ve topladıkları zekâtların tamamını aynî veya nakdî olarak hak sahiplerine teslim etmesi,

c) Zekâtın, söz konusu kuruluşun özel "zekât hesabı"na yatırılması.

Öte yandan dinimize göre dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekâttan ibaret değildir. Dolayısıyla zekât dışındaki infak ve bağışlar ile de yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir.

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