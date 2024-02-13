Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zekai Sana hakkında araştırmalar yapılıyor. Zekai Sana kimdir? Zekai Sana kaç yaşında, nereli? Zekai Sana hayatı ve biyografisi!

ZEKAİ SANA KİMDİR?

Zekai Sana, 1959 yılında Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Sana, ardından Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti ve bu alanda da başarılı bir akademik kariyer izledi. Profesyonel yaşamına Sümerbank Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başlayan Zekai Sana, burada altı yıl boyunca görev aldı. Zekai Sana evli ve iki çocuk sahibidir.