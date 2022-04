Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları! Zeka soruları zor!

Birbirinden kolay ve zor zeka soruları ve çözümleri merak edilmektedir. Sizler için en güzel, komik, zor, eğlenceli, ilginç, olimpiyat zeka sorularını araştırdık ve çözümlerini bulduk. Haberimizden tüm zeka sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. Zeka soruları zor! Beyin yakan zeka soruları sizlerle...

ZEKA NEDİR? TDK'YA GÖRE?

TDK'ya göre zeka "İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset" anlamına gelmektedir.

ZEKA SORULARI VE CEVAPLARI

Soru 1: Bir ayakkabı ve şapkanın toplam fiyatı 110 TL'dir. Ayakkabı şapkadan 100 TL daha pahalıdır. Buna göre şapkanın fiyatı kaç TL 'dir?

Cevap: Şapkanın fiyatı 5 TL olur. Çünkü ayakkabı şapkadan 100 tl daha pahalı. Haliyle ayakkabı fiyatı ise 105 tl olmaktadır. 105+5=110 TL ediyor.

Soru 2: 8 tane 8'i toplayarak nasıl 1000 sayısını elde edebilirsiniz?

Cevap: 888+88+8+8+8=1000

Soru 3: Bazı aylarda 30 gün bulunur, bazı aylarda ise 31 gün bulunur. Peki, hangi aylarda 28 gün vardır?

Cevap: Bütün aylarda 28 gün vardır. Çünkü ayların kaç çektiği sorulmuyor soruda "Hangi aylarda 28 gün var?" deniliyor.

Soru 4: 30 sayısını yarıma bölüp 10 eklersen sonuç kaç olur?

Cevap: Cevabımız 70 çıkar. Çünkü yarım demek 1/2 demektir. Yani 30'u 1/2 'ye bölersek 60 elde etmiş oluruz. 60+10 = 70 çıkar.

Soru 5: Hastaneye gittiniz ve doktorunuz size 3 hap verdi. Bunları yarımşar saat arayla içmenizi önerdi. Peki, bu koşulda ilaçları içmeniz kaç saat sürer?

Cevap:1 saat sürer. Çünkü ilk ilaç içilip yarım saat beklenir. Ardından 2. ilacı içip yarım saat bekledikten sonra üçüncü ilaç içilir ki toplam 1 saat sürer.

Soru 6: Sene 1927, İngiltere de bir cenaze töreni düzenleniyor. Törende konuşan Albay George ölen kişiyle ilgili bir konuşma yapıyor; Yüzbaşı Jonathan'ın "Birinci Dünya Savaşında ülkesi için cesur bir şekilde savaşmış, onun gibilerin kahramanlıkları sayesinde İngiltere'nin savaştan galip ayrıldığını" ifade etmiştir ve Yüzbaşı Jonathan'ın bir kaza sonuncunda ölmesini çok acı bulduğunu söylemiştir.

Tüm bu konuşmadaki mantık hatası nedir?

Cevap: 1927 yılında henüz İkinci Dünya Savaşı yapılmadığından Albay George konuşmasında Birinci Dünya Savaşı diyemez. Sadece "Dünya Savaşı" demeliydi. 2. Dünya Savaşı olduktan sonra, daha önce yapılan savaşa 1. Dünya Savaşı denmiştir. Haliyle konuşmadaki mantık hatası burada yer alıyor.

Soru 7: Kuyuya düşmüş bir adam 20 metrelik bir kuyuya düşüyor. Adam her gün 3 metre yukarı çıkıp 2 metre geri düşüyor. Adam kaç günde kuyudan çıkar?

Cevap: Her gün 3 metre çıkıp 2 metre düşünce 1 metre ilerlenir fakat, 18. Gün 3 metre ilerledikten sonra kuyunun dışına ulaştığı için 2 metrelik düşme hesaplanmaz. Haliyle cevap 18 gün olacaktır

Soru 8: 1=5

2=25

3=125

4=625

5=?

Soru işareti yerine hangi sayı gelir?

Cevap: 5=1 olur. Aradaki sayılar şaşırtmadır. Çünkü ilk sırada 1=5 yazıyor. Haliyle 5=1 olur. Yani 5 sayısı da 1'e eşit olur. Bundan dolayı cevabımız 1 çıkar.

Soru 9: 1 – 3 – 7 – 15 – 31 – ? – 127 serisinde soru işareti yerine ne gelmelidir?

Cevap: Cevap 63 'tür. Serimiz 2n+1 şeklinde ilerler.

Soru 10: Diyelim ki karanlık bir odaya girdiniz. Elinizde bir tane çakmak var. Ek olarak masada bir mum, duvarda bir gaz lambası ve ortada bir soba var. Önce neyi yakarsınız?

Cevap: Çakmak. Çakmağı yakmadan diğerleri yakılamaz. Haliyle cevabımız çakmak olur.

Soru 11: 5 elma vardı, üçünü aldım. Kaç elmam var?

Cevap: 3 elmanız olur.

Soru 12: Topkapı'ya giderken yolda 7 karısı olan bir adamla tanıştım. Her kadın 7 çanta taşıyordu. Her çantada da 7 kedi vardı. Her kedinin de 7 yavrusu vardı. Kedi yavruları, kediler, çantalar, kadınlar...

Peki, toplamda kaç kişi Topkapı' ya gidiyordur?

Cevap: 1 Kişi gidiyor. Çünkü olayı anlatan kişi Topkapı'ya gittiğini söylüyor, yolda karşılaştığı kişilerin oraya gittiğini belirtmiyor. Haliyle şaşırtmaca ve yanıltma sorusudur. Onlar sadece yolda karşılaştığı ama Topkapı'ya gittiklerini bilmediğimiz kişiler.

Soru 13: Alican ile Efecan beraberce bakkala gitmişlerdir. Maksatları bakkaldan 1 tane çikolata almaktır. Lakin bakkala vardıklarında fark ederler ki Alican'ın 1 tane çikolata alabilmek için 24 kuruş eksiği bulunuyor. Efecan'ın ise 1 çikolata alabilmek için 2 kuruş eksiği vardır. Bunun akabinde Alican fedakarlık yapıp parasını arkadaşına yaniEfecan'a verir. Ama hâlâ bir çikolata alacak paraları yoktur. Buna göre sizce bir çikolata kaç kuruştur?

Cepva: 25 kuruş. Şimdi şöyle, Alican'ın 24 kuruş eksiği varsa demekki 1 kuruşu varmış. Efecan'ın da 2 kuruş eksiği varsa demekki 23 kuruşu varmış. Alican 1 kuruşu arkadaşına verse bile onun 24 kuruşu olmuş olur. Haliyle çikolara 25 kuruş olduğundan yine çikolatayı alamamış olurlar.

Soru 14: Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi ağlayan kızın annesinin kayın validesi olduğuna göre mezarda yatan, ağlayan kızın nesi olur?

Cevap: Halası

Şimdilik sizler için paylaşacağımız zeka soruları ve cevapları bu şekilde. Sizlerin de bildiği zeka soruları varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

