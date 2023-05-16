Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Zehranur Aydemir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Zehranur Aydemir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir? Zehranur Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehranur Aydemir hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Zehranur Aydemir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Zehranur Aydemir'in hayatını araştırıyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir? Zehranur Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehranur Aydemir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Zehranur Aydemir, 1998 yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı. Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan Zehranur Aydemir, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çift anadal yaptı ve 2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu.

Bir savunma sanayi firmasında Yazılım Mühendisi olarak çalışmakta olan Aydemir, siyasi hayatına ise 2016 yılında AKP Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu'nda başladı. AKP Ankara İl Başkanlığı'nda ve AK Parti Genel Merkez bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Halen AKP Gençlik Kolları MYK Üyesi olarak AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak görev yapmakta.

28. dönem milletvekili olarak meclise girdi.