Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştıran paylaşımıyla sosyal medyada tepki çeken Zehranur Aydemir merak konusu oldu. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Zehranur Aydemir Cumhuriyet Bayramı açıklaması nedir, ne dedi? İşte detaylar.

Zehranur Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Zehranur Aydemir Cumhuriyet Bayramı açıklaması nedir, ne dedi?

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, 100. yılını kutladı. Gece boyunca, ülke genelinde coşkulu festivaller düzenlendi ve topluluklar meydanlara akın etti.Sosyal medyada, AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in paylaşımı gündemde. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Zehranur Aydemir Cumhuriyet Bayramı açıklaması nedir, ne dedi? İşte detaylar.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ PARTİDEN?

Zehranur Aydemir, 1998 yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı. Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan Zehranur Aydemir, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çift anadal yaptı ve 2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu.

Bir savunma sanayi firmasında Yazılım Mühendisi olarak çalışmakta olan Aydemir, siyasi hayatına ise 2016 yılında AKP Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu'nda başladı. AKP Ankara İl Başkanlığı'nda ve AK Parti Genel Merkez bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Halen AKP Gençlik Kolları MYK Üyesi olarak AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak görev yapmakta.

28. dönem milletvekili olarak meclise girdi.

ZEHRANUR AYDEMİR CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI NEDİR, NE DEDİ?

Tüm ülke 100. yıl coşkusunu yaşarken; AKP Ankara Milletvekili Aydemir ise Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı. Aydemir'in X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

"SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN..."

Aydemir, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam"ifadelerini kullandı.