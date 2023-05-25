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Zehranur Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Milletvekili Zehranur Aydemir'in hayatı ve biyografisi!

Zehranur Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Milletvekili Zehranur Aydemir'in hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Yeni dönem en genç milletvekillerinden olan Zehranur Aydemir'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Zehranur Aydemir ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zehranur Aydemir geliyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Zehranur Aydemir'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Zehranur Aydemir (d. 1998, Ankara) Türk siyasetçi ve mühendis.

Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1998'de Ankara'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan Aydemir, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili seçildi. 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesidir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Zehranur Aydemir Gündem Yaşam Haberler

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