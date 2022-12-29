Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi!

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ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisans yaptı.

ABD'de başladığı doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. İtalya LUISS ile Center for European Studies ortaklaşa düzenlediği Düzenleyici Etki Analizleri ve Düzenleyici Reformlar konusunda uzmanlık eğitimini 2010 yılında tamamladı.

MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör için AB ve diğer uluslar arası projelerin hazırlanması ve uygulamasını, düzenleyici etki analizlerinin yapılmasını koordine ederken yine aynı konularda bu kurumlarda eğitimler vermektedir.

Aynı zamanda birçok özel sektör kuruluşu için AB ve Dünya Bankasının ihalelerinin hazırlanması konularında teknik destek hizmet vermektedir.

İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğini yürüten Taşkesenlioğlu aynı zamanda TOBB DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanlığını görevini de sürdürmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra iş dünyamız içinde önemli bir yere sahip olan MUSAİD ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Halen AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesidir. 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilmiş ve hala görevinin başındadır.