Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Mesleği ne, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Zehra Taşkesenlioğlu (d. 1972, Erzurum), iş insanı, siyasetçi, 24., 25. ve 27. dönem Erzurum milletvekilidir. Zehra Taşkesenlioğlu kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zehra Taşkesenlioğlu geliyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu (d. 1972, Erzurum), iş insanı, siyasetçi, 24., 25. ve 27. dönem Erzurum milletvekilidir.

Zehra Taşkesenlioğlu doğum tarihi : 1972

Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında : 50 yaşında

Zehra Taşkesenlioğlu nereli : Erzurum

Zehra Taşkesenlioğlu mesleği ne : İş insanı, Siyasetçi

Zehra Taşkesenlioğlu, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni okuyarak tamamladı.

1995 yılında Refah Partisi'nde il kadın kolları başkanı görevinde bulundu. 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilmiş ve hala görevinin başındadır.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BİYOGRAFİSİ

Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisans yaptı.

ABD'de başladığı doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. İtalya LUISS ile Center for European Studies ortaklaşa düzenlediği Düzenleyici Etki Analizleri ve Düzenleyici Reformlar konusunda uzmanlık eğitimini 2010 yılında tamamladı.

MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör için AB ve diğer uluslar arası projelerin hazırlanması ve uygulamasını, düzenleyici etki analizlerinin yapılmasını koordine ederken yine aynı konularda bu kurumlarda eğitimler vermektedir.

Aynı zamanda birçok özel sektör kuruluşu için AB ve Dünya Bankasının ihalelerinin hazırlanması konularında teknik destek hizmet vermektedir.

İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğini yürüten Taşkesenlioğlu aynı zamanda TOBB DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanlığını görevini de sürdürmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra iş dünyamız içinde önemli bir yere sahip olan MUSAİD ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Halen AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesidir. 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilmiş ve hala görevinin başındadır.