Zehra Güneş'in sevgilisi kimdir? Zehra Güneş'in sevgilisi kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eren Dişli kimdir?

ZEHRA GÜNEŞ'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Voleybolda önemli başarılar elde eden Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Filmin yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar, geçtiğimiz günlerde resmen doğrulanan güzel oyuncu ve sevgilisiyle ilgili 'boy' detayı da gözlerden kaçmadı.

Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı?" sorusuna "hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu. Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu katıldığı bir galada ilişkilerini açıkça paylaşmış oldu.

SEVGİLİSİNDEN UZUN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı. İkili ilişkilerine son gaz devam ederken bir poz daha geldi. Bu fotoğraf, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak Güneş'in sevgilisinden bir hayli uzun olması, dikkatlerden kaçmadı.

EREN DİŞLİ KİMDİR?

Eren Ali Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olan Dişli ailesinin oğulları Eren de takımına hayli düşkün.

