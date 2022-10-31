Zehra - Çok Seviyorum sözleri! 'Çok Seviyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Zehra'nın yeni şarkısı Çok Seviyorum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zehra - Çok Seviyorum şarkı sözleri nelerdir? Zehra - Çok Seviyorum şarkısının tüm sözleri nedir?
Zehra - Çok Seviyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefa Nuh Polat'a aittir.
ÇOK SEVİYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Durum vahim çok aşığım
Sen yokken çok karışığım
Yalnızlık tek düşmanım
Ben sensizliğe karşıyım
***
Durum vahim çok aşığım
Sen yokken çok karışığım
Yalnızlık tek düşmanım
Ben sensizliğe karşıyım
***
Allah'ım çok seviyorum
İçimden söküp atamıyorum
Aklımda her dakika her saniye
Ben onunla yaşıyorum
***
Allah'ım çok seviyorum
İçimden söküp atamıyorum
Aklımda her dakika her saniye
Ben onunla yaşıyorum
***
Durum vahim çok aşığım
Sen yokken çok karışığım
Yalnızlık tek düşmanım
Ben sensizliğe karşıyım
***
Allah'ım çok seviyorum
İçimden söküp atamıyorum
Aklımda her dakika her saniye
Ben onunla yaşıyorum
***
Allah'ım çok seviyorum
İçimden söküp atamıyorum
Aklımda her dakika her saniye
Ben onunla yaşıyorum