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Zehra - Çok Seviyorum sözleri! 'Çok Seviyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Zehra - Çok Seviyorum sözleri! 'Çok Seviyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zehra'nın yeni şarkısı Çok Seviyorum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zehra - Çok Seviyorum şarkı sözleri nelerdir? Zehra - Çok Seviyorum şarkısının tüm sözleri nedir?

Zehra - Çok Seviyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefa Nuh Polat'a aittir.

ÇOK SEVİYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Durum vahim çok aşığım

Sen yokken çok karışığım

Yalnızlık tek düşmanım

Ben sensizliğe karşıyım

***

Durum vahim çok aşığım

Sen yokken çok karışığım

Yalnızlık tek düşmanım

Ben sensizliğe karşıyım

***

Allah'ım çok seviyorum

İçimden söküp atamıyorum

Aklımda her dakika her saniye

Ben onunla yaşıyorum

***

Allah'ım çok seviyorum

İçimden söküp atamıyorum

Aklımda her dakika her saniye

Ben onunla yaşıyorum

***

Durum vahim çok aşığım

Sen yokken çok karışığım

Yalnızlık tek düşmanım

Ben sensizliğe karşıyım

***

Allah'ım çok seviyorum

İçimden söküp atamıyorum

Aklımda her dakika her saniye

Ben onunla yaşıyorum

***

Allah'ım çok seviyorum

İçimden söküp atamıyorum

Aklımda her dakika her saniye

Ben onunla yaşıyorum

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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