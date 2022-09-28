Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesinin ardından hayatı merak konusu oldu. Zehra Çilingiroğlu'nun kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu sevgilisi kim? Zehra Çilingiroğlu Instagram hesabı ne? İşte detaylar...

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Dinçerler'in çıktığı tatildeki görüntüleri kafa karıştırdı. Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu sevgilisi kim? Zehra Çilingiroğlu Instagram hesabı ne?

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu 24 yaşındadır.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU INSTAGRAM HESABI NE?

Zehra Çilingiroğlu'nun herkese açık paylaşım yaptığı kişisel hesabı bulunmamaktadır.