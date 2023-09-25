18 yaşındaki, aslında bir iblis olduğunu ve 456 yaşında olduğunu söyleyen Zebani Efe Müslüman oldu. 'Ben satanistlerin peygamberiyim' diyen ve Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını iddia eden Efe'nin kararı gündem oldu. Peki, Zebani Efe kimdir? Zebani Efe Müslüman oldu mu?

456 Yaşında bir zebani olduğunu iddia eden bir Zebani Efe, katıldığı YouTube kanalındaki video ile herkesin ilgisini çekmişti. İnsani yaşam formundaki adının Efe olduğunu söyleyen genç, aynı zamanda Zebani yaşam formunda da 456 yaşında olduğunu iddia etmişti. Peki, Zebani Efe kimdir? Zebani Efe Müslüman oldu mu?

ZEBANİ EFE KİMDİR, MÜSLÜMAN OLDU MU?

18 yaşındaki, aslında bir iblis olduğunu ve 456 yaşında olduğunu söylemişti. 'Ben satanistlerin peygamberiyim' diyen ve Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını iddia eden Efe, programda kendisine gelen sorulara cevap verememesi üzerine 'Onu Söyleyemiyoruz Maalesef' demesiyle ünlendi.

Zebani Efe hakkında yapılan son paylaşımda, iman ettiği ve Müslüman olduğu ifade edildi.