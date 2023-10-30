ZAYN SOFUOĞLU Motor kazası Son Dakika (VİDEO) - Zayn Sofuoğlu sağlık durumu nasıl?

"Zayn Sofuoğlu sağlık durumu nasıl?" Sorusu sosyal medyada dolaşan video sonrası gündem oldu. Kullandığı araçlarla adından söz ettiren dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletten düşerek yürekleri ağza getirdi. İşte ZAYN SOFUOĞLU Motor kazası Son Dakika Videosu…

ZAYN SOFUOĞLU Motor kazası Son Dakika videosu araştırılıyor. Düştükten sonra hemen kalkarak motosikleti kullanmaya devam eden Zayn'ın o anları büyük ilgi gördü. Peki, Zayn Sofuoğlu sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

ZAYN SOFUOĞLU MOTOR KAZASI VİDEOSU

4 yaşında olmasına rağmen kullandığı araçlarla tüm dikkatleri üzerine çeken dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez motosikletten düştü. Herkesi korkutan Zayn daha sonra yerden kalkarak motoru sürmeye devam etti.

ZAYN SOFUOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Minik Zayn Sofuoğlu'nun boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor.İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu. Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY ÖĞRENİLMİYOR"

O anlar Zayn'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, "Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor" ifadeleri yer aldı.