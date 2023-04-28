Zaro Ağa kimdir, nereli? Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı kimdir, ismi ne? Zaro Ağa kaç yıl yaşadı, kaç yaşında öldü?

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olduğu iddia edilen Zaro Ağa'nın kaç yaşında vefat ettiği ve nereli olduğu merak edildi. Peki, Zaro Ağa kimdir, nereli? Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı kimdir, ismi ne? Zaro Ağa kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri olarak Bitlisli Zaro Ağa gösteriliyor. 1777 yılında doğduğu iddia edilen Zaro Ağa'nın tam 160 yıl yaşadığı ve 1934 yılında hayata gözlerini yumduğu iddia ediliyor. Peki, Zaro Ağa kimdir, nereli? Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı kimdir, ismi ne? Zaro Ağa kaç yaşında öldü?

TÜRKİYE'NİN EN UZUN YAŞAYAN İNSANI KİMDİR?

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı iddialara göre 160 yaşında vefat eden Zaro Ağa'dır. Zaro Ağa'nın bazı kaynaklara göre 157 yaşında bazı kaynaklara göre ise 160 yaşında öldüğü iddia ediliyor.

Zaro Ağa, doktorun ölüm belgesine dayanarak 160 yaşında öldüğü iddia edilen, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve bazı yabancı kaynaklara göre ise dünyanın en uzun yaşayan birkaç kişisinden biridir.

ZARO AĞA KİMDİR?

Zaro Ağa, (1774/1777 (tartışmalı), Bitlis - 29 Haziran 1934, İstanbul), doktorun ölüm belgesine dayanarak 157 yaşında öldüğü iddia edilen, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve bazı yabancı kaynaklara göre ise dünyanın en uzun yaşayan birkaç kişisinden biridir.

İddialara göre Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, 1 cumhurbaşkanı, 5 başbakan görmüş, 6 savaşa katılmış ve bazı kaynaklara göre yedi, bazı kaynaklara göre 13, başka bir kaynağa göre ise 29 kez evlenmiştir. Beşi kız, sekizi erkek 13 çocuğu ile 29 torunu olmuştur.

Hayatı

Zaro Ağa, bazı kaynaklara göre 1774, bazı kaynaklara göreyse 1777'de Şemsi Ağa'nın oğlu olarak Bitlis, Mutki, Meydan Mahallesi'nde doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'a gitmiş ve Selimiye Kışlası, Beşiktaş, Ortaköy Camii ve Tophane Nusretiye Camii inşaatlarında çalışmıştır. Elli yaşlarında uzun yıllar İstanbul Hamal Topluluğu'nun başında kalmıştır. Daha sonra operatör Emin Erkul'in şehreminiği zamanında belediye serhademelliğine getirilmiş ve bu vaziyeti ölümüne kadar sürdürmüştür. Böylece son günlerini İstanbul'da geçirmiştir ve burada ölmüştür.

Ölümüne yakın zamanlarında kapıcılık yapmıştır.

Dünya basının odak noktası olmuş ve dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak 1921'de Paris'i 1925'te İtalya'yı, 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'yı, 1931'de İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Tek parti döneminde, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti marifeti ile bir reklam kampanyası organize edilerek Zaro Ağa'dan istifade edilmiştir. Bir yüzünde Zaro Ağa'nın iki kadın ortasında duran resmi diğer yüzünde ise "Kim Zaro Ağa gibi Türk üzümü ve fındığı yerse zeytinyağı ve İzmir inciri ile sindirim sistemini harekete geçirirse onun gibi bu yaşta sağlıklı olur." ibaresi bulunan kartpostallar Macaristan'da dört dile çevrilerek tüm dünyaya dağıtılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ile iki kez karşılaşmış, kadınlara çok fazla hak verdiğinden yakınmıştır. 1925'te Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir demecinde ise "Ben ne Şeyh Said denen o mel'unu tanırım, ne de adamlarını bilirim. Allah belalarını versin!" diyerek dönemin önemli sorunlarından Şeyh Said İsyanı'nı eleştirmiştir.

Ölümü

Zaro Ağa, 29 Haziran 1934 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde öldü. Yapılan otopside Zaro Ağa'nın oldukça uzun yaşamasına rağmen tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı ve üç böbreklilik gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu belirlendi. Şişli Etfal Hastanesi başhekimi Rıfat Hamdi'nin açıklamasına göre Zaro Ağa, ölümünden önce 162 yaşında olduğunu söylemişti. Mezarı Eyüpsultan kabristanındadır. Pierre Loti Kahvesi'ne çıkan yokuşun ortalarında, yolun ikiye ayrıldığı yerde, sol taraftadır. Hamidi başlıklı mezar taşında "Bitlisli Şemsi Ağa oğlu 160 yaşında ölen Zaro Ağa'nın ruhuna Fatiha" ifadesi yer almaktadır.

Tartışmalar

Zaro Ağa'nın gerçek yaşı hakkında birçok tartışma vardır. Doktorun ölüm belgesine göre Zaro Ağa'nın yaşı 157 idi. Walter Bowerman tarafından 1939'da yayınlanan bir araştırma raporu, Zaro Aga'nın öldüğünde 157 yaşında değil 97 ve civarında olduğunu belirtti.