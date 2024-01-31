Zara ve İlker Görgülü sevgili mi?

Halk müziği sanatçısı Zara, sahne performansları ve özgün tarzı ile dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Zaman içinde hem sesi hem de sahne duruşuyla büyük beğeni toplayan Zara, magazin gündeminde yeni bir konuyla adından söz ettiriyor. Sanatçı, iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü ile yaşadığı söyleniyor. Zara ile İlker Görgülü sevgili mi? Detaylar haberimizde...

ZARA KİMDİR?

Adıyamanlı olan Zara, Alevi ve Sünni fertleri bulunan Kürt bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkarmıştır. 1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazanmıştır.

ZARA VE İLKER GÖRGÜLÜ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü sanatçı sürpriz yaparak İlker Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Âşıklar romantik bir düete imza atıp "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı da söyledi.Sahneden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından cevap veren Zara "İlker Bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar bilginize" ifadelerini kullandı.