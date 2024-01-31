Üye Girişi
Haberler

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ünlü sanatçı Zara ve İlker Görgülü arasında aşk iddiaları ortaya çıktı. İkilinin sevgili olup olmadıkları merak konusu oldu. İddialar, ikilinin yakınlaşması ve beraber görüntülenmeleri üzerine gündeme geldi. Peki, Zara ile İlker Görgülü sevgili mi? İşte detaylar!

Halk müziği sanatçısı Zara, sahne performansları ve özgün tarzı ile dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Zaman içinde hem sesi hem de sahne duruşuyla büyük beğeni toplayan Zara, magazin gündeminde yeni bir konuyla adından söz ettiriyor. Sanatçı, iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü ile yaşadığı söyleniyor. Zara ile İlker Görgülü sevgili mi? Detaylar haberimizde...

ZARA KİMDİR?

Adıyamanlı olan Zara, Alevi ve Sünni fertleri bulunan Kürt bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkarmıştır. 1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazanmıştır.

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi?

ZARA VE İLKER GÖRGÜLÜ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü sanatçı sürpriz yaparak İlker Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Âşıklar romantik bir düete imza atıp "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı da söyledi.Sahneden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından cevap veren Zara "İlker Bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar bilginize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Zara Ünlüler Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir? 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024 | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 70'i geçti! Güncel baraj doluluk oranı nedir? FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title