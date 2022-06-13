Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı?

İspanya merkezli giyim markası ZARA'nın reklamı sosyal medyayı ayaklandırdı. Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran dev giyim markasına yönelik binlerce tepki tweeti atıldı. Peki, Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası?

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi. ? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı? Zara ekmek reklamı nedir?

ZARA EKMEK REKLAMI NEDİR?

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı?

Haberler.com - Gündem

Zara Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title