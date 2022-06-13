Zara ekmek reklamı nedir? Zara hangi ülkenin markası? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı? - Haberler

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi. ? Zara ekmek reklamı Türkiye'deki İspanya'da mı yayınlandı? Zara ekmek reklamı nedir?

ZARA EKMEK REKLAMI NEDİR?

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

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