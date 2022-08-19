Zaporijya ne demek? Zaporijya anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Zaporijya, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Zaporijya ne demek? Zaporijya anlamı ne? İşte, Zaporijya kelimesinin anlamı!