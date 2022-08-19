Zaporijya ne demek? Zaporijya anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Zaporijya, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Zaporijya ne demek? Zaporijya anlamı ne? İşte, Zaporijya kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Zaporijya kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Zaporijya anlamı ne? Zaporijya ne demek?
ZAPORİJYA NE DEMEK?
Zaporijya ya da Zaporijjia ( Rus İmparatorluğu döneminde 1921'e kadar: Dinyeper Nehri'nin sahilinde bulunan ve Ukrayna'nın Zaporijya Oblastı'nın idarî merkezi olan şehir.
1770'te Alexandrivska'nın Rus İmparatorluğu'nun sınırlarını Türklerden ve Tatarlardan korumak için yaptırdığı surlarla birlikte kurulmuştur.
Zaporoje Ukrayna'nın turistik şehirlerinden birisidir.