Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Zapata ile gündem oldu. Peki, Zapata kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Zapata Galatasaray'a gelecek mi?

Zapata kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Zapata Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Zapata kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Zapata Galatasaray'a gelecek mi?

ZAPATA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1991 (32 yıl yaşında), Padilla, Kolombiya

Şu andaki takımı: Atalanta BC (#91 / Forvet)

Kilo: 88 kg

Ebeveynleri: Óliver Zapata, Elfa Banguera

Boy: 1,86 m

Duván Esteban Zapata Banguero (d. 1 Nisan 1991; Cali, Kolombiya), Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen ve Santrafor mevkiinde görev yapan futbolcudur.

GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'da forvet transferi için Atalanta'dan Duvan Zapata'nın ismi gündeme geldi. İtalyan ekibi 32 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro talep ediyor.

Yeni sezonun kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray, golcü transferini sezon açılışına yetiştirmek istiyor.