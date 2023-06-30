Zanzibar Adası: Turkuaz Denizi ve Baharat Bahçeleriyle Renkli Bir Dünya

Zanzibar Adası, turkuaz denizi, beyaz kumları, baharat bahçeleri, doğal yaşam parkları ve geleneksel kıyafetleriyle turistlere renkli bir dünya sunuyor. Adanın en büyük iki adası Taş Şehri ve Penba'dır. Taş Şehir, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alırken, Penba Adası karanfil baharatı ticaretinin yapıldığı bir merkezdir. Zanzibar'da ayrıca Jozani-Chwaka Körfezi Ulusal Parkı'nda nesli tükenmekte olan Kırmızı Colombus Maymunları görülebilir. Zanzibar'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olduğu bilinmektedir.

Hint Okyanusu'nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası, turkuaz denizi, beyaz kumları, baharat bahçeleri, doğal yaşam parkları ve geleneksel kıyafetleriyle taze meyve satan sokak satıcıları ile adayı ziyarete gelen turistlere renkli bir dünya sunuyor.

Doğu Afrika'da yer alan Tanzanya'nın karşı kıyısında bulunan Zanzibar, toplam 54 adadan oluşuyor. Tropikal iklimin hakim olduğu takımadanın en büyük iki adası ise Taş Şehri'in (Stone Town) bulunduğu Unguja Adası ve karanfil baharatı ticaretinin yapıldığı Penba Adası.

Taş Şehir (Stone Town) UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde

Ekonomisi baharat üretimi ve turizme dayalı olan ve yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Zanzibar Adası'nda bulunan Taş Şehir (Stone Town) UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Taş Şehir'de 1830 ile 1873 yılları arasında yaklaşık 600 bin kişinin köle ticaretinin yapıldığı alan içinde döneme ait köle zindanları ve zincirlenmiş dört kişiyi gösteren taş bir anıt mevcut.

Ayrıca 1873 yılında köleliğin kaldırılmasından sonra köle ticaretinin yapıldığı alana inşa edilen Anglikan İsa Kilisesi buraya gelen turistler tarafında da ziyaret edilebiliyor.

Zanzibar City'den yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Jozani-Chwaka Körfezi Ulusal Parkı'nda Zanzibar'ın nesli tükenmekte olan yerel türü Kırmızı Colombus Maymunları doğal yaşam alanlarında görülebiliyor.

Bölge, doğal yaşam parkı Mangrov ormanlarına. bu alanda yaşayan mavi maymunlara, çalı domuzlarına, fil farelerine, papağanlara, 40'a yakın kuş türüne ve 50'den fazla kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.

-En popüler ziyaret mekanı kaya üzerine inşa edilmiş "the rock" restoran

Zanzibar'ın resmi dili Svahilice'de "özel" anlamına gelen ve ismini buradan alan Unguja'nın doğusundaki mağaranın tavanının çökmesiyle oluşmuş bir doğal havuz olan "Maalum Mağarası" ziyaretçiler için farklı bir deneyim sunarken, adanın güneydoğu kısmında Pingwe Sahili'ne de bir kaya üzerine yapılmış "the rock" isimli restoran Hint Okyanusu'nun turkuaz sularının manzarasıyla turistlerin en popüler yerlerinden kabul ediliyor.

Zanzibar tarihi sebebiyle Afrika, Avrupa, Arap ve Hint kültürlerinin bir arada hissedildiği bir ada.

Bu topraklarda yaşayan Masai kabilesi halkını geleneksel kıyafetleriyle yürürken görebilmek mümkün. Zanzibar'ın yerel kıyafeti olan "Kanga" çoğunlukla kadınların üzerinde. Kanga aynı zamanda yerel halk için bir aile geleneği olarak kabul görüyor ve evlenen kadınlara yeni, yeni çocuğu olan kadınlara ise eski giyilmiş "kanga" hediye ediliyor.

Türkiye'den kapıda vize uygulaması ile seyahat edilebilen Zanzibar'a her gün Türk Hava Yolları (THY) karşılıklı uçuş düzenliyor.

Afrika kıtasında 39 ülke ve 49 destinasyona karşılıklı uçuş düzenleyen THY, 2016 yılından beri Zanzibar Abedi Amani Karuma Uluslararası Havalimanı'na yolcu taşıyor.

Sadece Türkiye üzerinden THY ile 2022 yılında 700 bin kişinin seyahat ettiği Zanzibar'a bu yıl 1,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

Zanzibar, 1964 yılından beri dış işlerinde Tanzanya'ya bağlı, iç işlerinde ise bağımsız. 2.461 km'lik alana sahip adanın resmi dili Svahilice ama aynı zamanda İngilizce ve Arapçada konuşulan diller arasında.

Para birimi olarak Tanzanya şilini kullanan adanın yüzde 95'i İslam dinine mensup. Türkiye ile yaklaşık aynı boylamda olan Zanzibar'ın Türkiye ile arasında saat farkı bulunmuyor.

Zanzibar ile Osmanlı İmparatorluğu'nun irtibatı ise 16. yüzyıldan sonra başlamış ve Piri Reis, Ali Reis gibi Osmanlı denizcileri bölgede faaliyetlerde bulunmuş.

Piri Reis, Kitab-ı Bahriye isimli eserinde Zanzibar'dan (Zengibar) bahsederken iki ülke arasındaki ilk resmi ilişkiler de II. Abdülhamit döneminde başladı.