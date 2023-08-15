Zaniolo transfer oldu mu? Nicolo Zaniolo gitti mi, hangi takıma?

Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için bastırıyor. Galatasaray'ın heyecanla renklerine bağladığı futbolcunun transfer durumu ise merak edildi. Peki, Zaniolo transfer oldu mu? Zaniolo gitti mi, hangi takıma?

Nicolo Zaniolo, Galatasaray ile yolları ayırmanın eşiğinde. Kendisi için sarı-kırmızılıların kapısını çalan Aston Villa'da forma giymek istediği iddia edilen futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Zaniolo transfer oldu mu? Zaniolo gitti mi, hangi takıma? Zaniolo transferi son durum!

ZANİOLO TRANSFER OLDU MU?

Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı teklifi kabul etti. İngiliz ekibi bu transfer için sarı-kırmızılılara 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan zorunlu satın alma maddesiyle birlikte Galatasaray'ın kasasına girecek para 32 milyon euroyu bulacak.

RESMİ İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin kadrosunda görmeyi ısrarla istediği Zaniolo ile kişisel şartlarda da anlaştı. İtalyan yıldızın kısa süre içerisinde Aston Villa'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

KASAYA 32 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray, bu transferden kasasına toplam 32 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılılar, Roma'ya da satıştan pay olarak 3.4 milyon euro ödeyecek. Galatasaray formasıyla 12 maçta forma giyen Zaniolo, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Nicolo Zaniolo

ZANİOLO KİMDİR?

Nicolò Zanioloorta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

Oyun tarzı

1,90 m (6 ft 3 in) boyundaki Zaniolo, aynı zamanda iyi bir top sürücü olan uzun, güçlü ve hızlı bir futbolcudur. Yaratıcılığı, tekniği, çalışma hızı, enerjisi ve fizikselliği nedeniyle çok yönlüdür. Ofansif orta saha veya "trequartista" oynamış olan futbolcu, merkez orta saha, "mezzala", iki yönlü orta saha ve hatta defansif oyun kurucu olarak görev yapabilmektedir.

Gol atma yetenekleri, takım arkadaşlarına şans oluşturma becerisi, oyunda sağladığı genişlik, uzun vuruş yeteneği ve geç koşular yapma eğilimiyle oluşturduğu hücum tehdidi nedeniyle kanatlarda da oynayabilmektedir.

İtalya'nın ve Avrupa'nın en umut verici genç yıldız adaylarından biri olarak kabul edilmektedir