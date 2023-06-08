Nicolò Zaniolo 2 Temmuz 1999 yılında doğan, orta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan futbolcudur. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri olan Zaniolo hakkında merak edilenler Zaniolo kiralık mı? Zaniolo Galatasaray'da kiralık mı? Zaniolo sözleşmesi ne zaman bitecek? soruları ile araştırılıyor. İşte detaylar...

Zaniolo kiralık mı? Zaniolo Galatasaray'da kiralık mı? Zaniolo sözleşmesi ne zaman bitecek? soruları araştırılıyor. Galatasaray'ın oyuncusu olan Zaniolo'nun kiralık olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Zaniolo kiralık mı? Zaniolo Galatasaray'da kiralık mı? Zaniolo sözleşmesi ne zaman bitecek?

ZANİOLO KİRALIK MI?

Nicolò Zaniolo d. 2 Temmuz 1999, orta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. 2022-23 sezonunun devre arası transfer döneminde 7 Şubat 2023 tarihinde Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelen Nicolò Zaniolo'yu Galatasaray, Türkiye'de yaşanan deprem sebebiyle sessiz bir şekilde 8 Şubat 2023 günü TFF'ye bildirdi. Oyuncu için Roma kulübüne 15 milyon € ödeme yapıldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.Bu transfer Türk futbolunun en pahalı ikinci büyük transferi özelliğini de taşımaktadır[28]. Zaniolo'nun kontratında 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor . Transfer haberi, gelişine birkaç gün kala meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Galatasaray tarafından coşkulu bir şekilde duyurulmadı. 17 numarayı depremde hayatını kaybeden genç Galatasaray taraftarının (17 yaşında) anısına aldı.

Yeni kulübüyle 26 Şubat 2023'te Alanyaspor karşısında oynanan hazırlık maçında etkileyici bir giriş yaptı, 80. dakikada oyuna girdi ve 90+4'te gol attı . 4 Mart 2023'te İstanbulspor'a karşı başka bir hazırlık maçında bir gol daha attı ve asist yaptı. 11 Mart 2023'te Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk resmi maçına 46. dakikada oyuna girerek çıktı. Zaniolo, Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetinde 57. dakikada bir gol atarak beklentileri karşıladı.

Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor maçında gol atan Nicolò Zaniolo, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla oyuna sonradan dahil olduğu ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk isim oldu.