Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Zaniolo, genç taraftar ve tüm Türkiye için göz yaşartan bir mesaj verdi. Peki, Zaniolo kimdir? Zaniolo neden 7 numaralı formayı giyiyor?

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, depremde hayatını kaybeden taraftar Muhammed Emin Özkan ve tüm Türk halkı için çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından paylaşılan videoda İtalyan futbolcunun, 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan anısına bu sezon 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.Zaniolo kimdir? Zaniolo neden 7 numaralı formayı giyiyor?

ZANİOLO KİMDİR?

Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı. 5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.[5][6] 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

ZANİOLO NEDEN 17 NUMARALI FORMA GİYİYOR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1999 (23 yaşında),

Massa, İtalya

Şu andaki takımları: Galatasaray (Orta Saha), İtalya Millî Futbol Takımı (Orta Saha)

Boy: 1,9 m