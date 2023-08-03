Sosyal medyada Nicolo Zaniolo'nun Juventus'a transfer olabileceğine dair haberler gündeme gelmişti. Konu hakkında futbol severler, Zaniolo Juventus'a mı gitti 2023? Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı, hangi takıma transfer oldu? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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ZANİOLO JUVENTUS'A MI TRANSFER OLACAK? TRANSFER İDDİALARI DOĞRU MU?

Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda Nicolò Zaniolo'nun Juventus'a transfer olabileceği iddiaları yazıyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaştığı bir tweetinde "Zaniolo, Juventus'a 30 milyon euroya gitmiş. Ama daha da önemlisi Erden Timur'un üzerinde çalıştığı Icardi klasında öyle 2 isim daha var ki... Getirirse buralar" açıklamasını yapmıştı. Zaniolo'nun transfer olup olmadığı merak edilmişti. Henüz konu hakkında Galatasaray kulübünden resmi bir açıklama gelmedi.

NİCOLO ZANİOLO KİMDİR?

Nicolò Zaniolo (d. 2 Temmuz 1999), orta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Galatasaray / 2022-23 sezonu

2022-23 sezonunun devre arası transfer döneminde 7 Şubat 2023 tarihinde Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelen Nicolò Zaniolo'yu Galatasaray, Türkiye'de yaşanan deprem sebebiyle sessiz bir şekilde 8 Şubat 2023 günü TFF'ye bildirdi. Oyuncu için Roma kulübüne 15 milyon € ödeme yapıldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Bu transfer Türk futbolunun en pahalı ikinci büyük transferi özelliğini de taşımaktadır. Zaniolo'nun kontratında 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Transfer haberi, gelişine birkaç gün kala meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Galatasaray tarafından coşkulu bir şekilde duyurulmadı. 17 numarayı depremde hayatını kaybeden genç Galatasaray taraftarının (17 yaşında) anısına aldı.

Yeni kulübüyle 26 Şubat 2023'te Alanyaspor karşısında oynanan hazırlık maçında etkileyici bir giriş yaptı, 80. dakikada oyuna girdi ve 90+4'te gol attı. 4 Mart 2023'te İstanbulspor'a karşı başka bir hazırlık maçında bir gol daha attı ve asist yaptı. 11 Mart 2023'te Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk resmi maçına 46. dakikada oyuna girerek çıktı. Zaniolo, Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetinde 57. dakikada bir gol atarak beklentileri karşıladı.

Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor maçında gol atan Nicolò Zaniolo, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla oyuna sonradan dahil olduğu ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk isim oldu.

Zaniolo, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu. 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, maçın bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. 4 Haziran 2023'te oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.