Zaniolo gol izle! GS FB derbi Zaniolo gol izle

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor. Zaniolo'dan gol geldi. Zaniolo gol izle! GS FB Zaniolo gol izle