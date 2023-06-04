Zaniolo gol izle! GS FB derbi Zaniolo gol izle
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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor. Zaniolo'dan gol geldi. Zaniolo gol izle! GS FB Zaniolo gol izle
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 GS önde.Zaniolo gol izle! GS FB Zaniolo gol izle
FENERBAHÇE 8 YILDIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında tam 8 yıldır kaybetmiyor. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide bu seriye son vermek istiyor.
İlk 11'ler:
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia
CANLI ANLATIM
GS, Zaniolo ile öne geçti.
22' Bu bölümde tempo biraz düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
18' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Zaniolo hareketlendi. Szalai geçit vermedi. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
15' Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
13' Victor Nelsson, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
11' Kerem, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
9' Valencia'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
5' Barış'ın içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. İrfan Can son anda kornere çeldi.
2' Uzun kullanılan taç atışında Valencia ceza sahası içinde vurdu. Savunmaya çarpan top Muslera'da kaldı.
1' Dev maç başladı. İki takıma da başarılar.
Maçın gollerini izlemek için beiNSport kurumsal sayfalarını takip edebilirsiniz.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023