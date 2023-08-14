Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Nicolo Zaniolo'un durumu netleşiyor. Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun yeni kulübü belli oldu. Peki, Zaniolo gitti mi? Zaniolo Aston Villa ile anlaştı mı?

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Nicolo Zaniolo transferinin detaylarını duyurdu. 24 yaşındaki İtalyan yıldız, Aston Villa'ya transfer oluyor. Peki, Zaniolo Aston Villa ile anlaştı mı?

ZANİOLO ASTON VİLLA İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Nicolo Zaniolo transferinin detaylarını duyurdu.

"Zaniolo'dan sadece 6 ayda 17 milyon Euro kar. Aston Villa, kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu ile Galatasaray'da 32 milyon Euro ödeyecek."

"Roma'ya ödenecek bedeli de düşersek Galatasaray 15 milyon Euro kar etti bu operasyondan. Tebrikler Galatasaray. Müzmin sakat ya da Zaniolo'ya kimse 30 milyon Euro vermez diyenler ne düşünüyor merak ediyorum." dedi

ZANİOLO KİMDİR?

Nicolò Zanioloorta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

Oyun tarzı

1,90 m (6 ft 3 in) boyundaki Zaniolo, aynı zamanda iyi bir top sürücü olan uzun, güçlü ve hızlı bir futbolcudur. Yaratıcılığı, tekniği, çalışma hızı, enerjisi ve fizikselliği nedeniyle çok yönlüdür. Ofansif orta saha veya "trequartista" oynamış olan futbolcu, merkez orta saha, "mezzala", iki yönlü orta saha ve hatta defansif oyun kurucu olarak görev yapabilmektedir.

Gol atma yetenekleri, takım arkadaşlarına şans oluşturma becerisi, oyunda sağladığı genişlik, uzun vuruş yeteneği ve geç koşular yapma eğilimiyle oluşturduğu hücum tehdidi nedeniyle kanatlarda da oynayabilmektedir.

İtalya'nın ve Avrupa'nın en umut verici genç yıldız adaylarından biri olarak kabul edilmektedir