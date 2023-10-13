Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı. Peki, Zaniolo futboldan men mi edilecek? Zaniolo yasa dışı bahis olayı ne?

Zaniolo futboldan men mi edilecek? Zaniolo yasa dışı bahis olayı ne?

Yıldız isimlerden Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle sorgulandı ve İtalya Milli Takımı kampını terk etti. İki oyuncunun, polisle görüştüğü ve ardından kamptan ayrıldığı öne sürüldü. Peki, Zaniolo futboldan men mi edilecek? Zaniolo yasa dışı bahis olayı ne?

ZANİOLO FUTBOLDAN MEN Mİ EDİLECEK?

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tonali ve Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulandı. İki oyuncu da, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştü ve kamptan ayrıldı.

3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturma açılan ve futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.