Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi. Peki, Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

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Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı. Bunun ardından futbol severler Zaniolo'nun FB derbisinde oynayıp oynayamayacağını merak etti. Peki, Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte bilgiler...

ZANİOLO KAÇ MAÇ CEZA ALDI, NEDEN CEZA ALDI?

PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdi. Ankaragücü maçını kaçıran yıldız isim Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.

ZANİOLO FB MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.