Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Gündem Haberleri

Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi. Peki, Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Direkt kırmızı kartın bedeli ağır oldu! Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldıDirekt kırmızı kartın bedeli ağır oldu! Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı
İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için 30 milyon euroİtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için 30 milyon euro

Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı. Bunun ardından futbol severler Zaniolo'nun FB derbisinde oynayıp oynayamayacağını merak etti. Peki, Zaniolo cezalı mı, neden cezalı, kaç maç ceza aldı? Nicolo Zaniolo Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte bilgiler...

ZANİOLO KAÇ MAÇ CEZA ALDI, NEDEN CEZA ALDI?

PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdi. Ankaragücü maçını kaçıran yıldız isim Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.

ZANİOLO FB MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Nicolo Zaniolo Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title