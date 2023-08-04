Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldığı iddia ediliyor. İtalyan futbolcunun, serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Peki, Zaniolo Arabistan'a mı gidecek?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki başarılı futbolcuya senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Gelişme sonrası Zaniolo Arabistan'a mı gidecek, merak edildi.

ZANİOLO ARABİSTAN'A MI GİDECEK?

Yakup Çınar'ın haberine göre, performansı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euroluk bir maaş teklif etti.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Habere göre, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde 24 yaşındaki İtalyan yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.