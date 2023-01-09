Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 boyunca otoyol ve köprü ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi. Bunun ardından vatandaşlar güncel otoyol ve köprü fiyatlarını merak etti. Peki, Zamsız köprü ve otoyol ücretleri ne kadar 2023? Yeni yılda körü ve otoyollar kaç TL olacak? Osmangazi, YSS, Çanakkale, FSM köprüsü kaç TL? İşte güncel fiyatlar...

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç sahiplerine de bir müjde verdi. Zamsız köprü ve otoyol ücretleri ne kadar 2023? Yeni yılda körü ve otoyollar kaç TL olacak? Osmangazi, YSS, Çanakkale, FSM köprüsü kaç TL?

2023'TE OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM GELECEK Mİ?

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla araç sahiplerinin yüreklerine su serpti. "Bir müjde vermek istiyorum" diye söze başlayan Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

Yapılan projeleri eleştiren muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yapılan projeleri eleştiren muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

ZAMSIZ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR 2023?

????15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi?:

1915 ?Ç??anak?kale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

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