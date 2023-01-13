Memurlara yapılan yüzde 30 zammının 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Konu hakkında vatandaşlar, Zamlı memur maaşı ne zaman yatar 2023? Memur maaşları 15 Ocak'ta mı yatacak? 15 Ocak 2023'te hangi maaşlar yatacak? araştırması yapıyor. Peki, Memur maaşları 15 Ocak'ta yatacak mı? Zamlı memur maaşları 15 Ocak günü mü yatar? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece her iki grup da ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da bu aydan itibaren 5 bin 500 lira olarak ödenecek. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman yatar 2023? Memur maaşları 15 Ocak'ta mı yatacak? 15 Ocak 2023'te hangi maaşlar yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Buna göre memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmış oldu.

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatıldı ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarıldı. Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

Öte yandan memurlara yapılan yüzde 30'luk zammın 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

"SİSTEMLERİMİZİ GÜNCELLEDİK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

"SİSTEMİ KULLANIMA AÇACAĞIZ"

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."