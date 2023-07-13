ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? Zamlı memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ayın 15'inde yatacak mı?

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023 ve TBMM memur maaşı ve emekli aylıklarına zam oranını kabul etti mi merak ediliyor. Zamlı maaşlar ayın 15'inde yatacak mı ve zamlı memur maaşı ne kadar oldu gündeme geliyor. Peki, Zamlı memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ayın 15'inde yatacak mı? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023?

Zamlı memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ayın 15'inde yatacak mı? araştırılıyor. Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023 ve TBMM memur maaşı ve emekli aylıklarına zam oranını kabul etti mi gündeme geliyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Zamlı memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ayın 15'inde yatacak mı? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023? Detaylar haberimizdedir…

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren kanun teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkarılacak ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR AYIN 15'INDE YATACAK MI?

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis'te kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023?

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri geç saatlere kadar devam etti. Teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler kabul edildi.Teklifin görüşmeleri 5'inci Madde üzerinden devam ediyor.