Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlarla paylaşırken vatandaşlar ise zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2023 yeni zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Zamlı maaşlar hangi ay yatacak? sorularını araştırdı.

Asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Asgari ücret hangi aydan itibaren geçerli olacak?

Asgari ücret hakkında görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün asgari ücret zammını açıkladı. Güncel asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi ve vatandaşların merak ettikleri arasında Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2023 yeni zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Zamlı maaşlar hangi ay yatacak? soruları yer aldı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılı yeni zamlı asgari ücret 8.500 TL olarak duyuruldu ve yeni asgari ücret ödemesi Ocak 2023 itibari ile geçerli sayılacak. Vatandaşlar zamlı asgari maaşlarını Şubat ayında alacak.