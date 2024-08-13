Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL?

En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli ve memur zammının hesaplanmasında yol gösterici olacak. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok alanda ödemelerde artış yaşanacak. Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? Detaylar haberimizdedir...

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2024?

Yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkından oldukça az bir miktar alacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında yüzde 6'lık bir artış öngörülüyor. Eğer yüzde 38'lik tahmin doğru çıkarsa, enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 6.62 olacak. Ancak enflasyonun yüzde 42 oranında gerçekleşmesi durumunda, zam oranı yüzde 9.70'e kadar çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de benzer hesaplamalar yapılıyor. Yüzde 38'lik tahmine göre, son 6 ayda enflasyon yüzde 10.65 olacak ve emeklilere bu oranda zam yapılacak. Yüzde 42'lik bir enflasyon oranı ise 6 aylık zam oranını yüzde 13.95'e çıkaracak.

TEMMUZ AYI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmiş ve SSK ile BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zam almıştı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 19.31 oranında zam almışlardı. Ocak ayında ise memurlar ve tüm emekliler refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam alarak, yıllık toplamda yüzde 86.16'lık bir artış elde etmişlerdi. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte yılın 7 aylık enflasyonu yüzde 28.76 olarak kaydedildi.

Bu tahminler, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek enflasyon verilerine göre yeniden gözden geçirilecek. Ancak kesin rakam, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte netleşecek.