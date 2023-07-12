ZAMLI EMEKLİ MAAŞ LİSTESİ | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-BAĞKUR, Tarım emeklisi zamlı emekli maaş tablosu güncel tutarlar nedir?
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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamlı yeni emekli maaşları yüzde 25 artacaktır. Bununla beraber, artış torba yasada detaylı olarak resmiyet henüz kazanmadı.
Buna göre, emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması halinde hesaplama şu şekilde olacak:
- Güncel emekli maaşı: 7.550 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.437 TL
- Güncel emekli maaşı: 7.600 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.500 TL
- Güncel emekli maaşı: 7.650 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.562 TL
- Güncel emekli maaşı: 7.700 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.625TL
- Güncel emekli maaşı: 7.750 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.687TL
- Güncel emekli maaşı: 7.800 TL
- Zamlı emekli maaşı: 9.750TL
Milyonlarca memurun merakla beklediği maaş zammında son düzlüğe girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin ekonomi kurmaylarından peş peşe gelen açıklamaların ardından süreç netleşti.
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacağı belirtildi.
Zamlı emekli maaş düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
2023 yılı Mayıs ayında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 10, 2023
?İstihdam sayımız 63 bin kişi artarak 31 Milyon 716 bine yükseldi.
?İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı %9,5 olarak gerçekleşti.
İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/SPaAHrWovu