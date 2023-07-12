ZAMLI EMEKLİ MAAŞ LİSTESİ | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-BAĞKUR, Tarım emeklisi zamlı emekli maaş tablosu güncel tutarlar nedir?

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞ LİSTESİ

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamlı yeni emekli maaşları yüzde 25 artacaktır. Bununla beraber, artış torba yasada detaylı olarak resmiyet henüz kazanmadı.

Buna göre, emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması halinde hesaplama şu şekilde olacak:

Güncel emekli maaşı: 7.550 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.437 TL

Güncel emekli maaşı: 7.600 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.500 TL

Güncel emekli maaşı: 7.650 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.562 TL

Güncel emekli maaşı: 7.700 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.625TL

Güncel emekli maaşı: 7.750 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.687TL

Güncel emekli maaşı: 7.800 TL

Zamlı emekli maaşı: 9.750TL

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Milyonlarca memurun merakla beklediği maaş zammında son düzlüğe girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin ekonomi kurmaylarından peş peşe gelen açıklamaların ardından süreç netleşti.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacağı belirtildi.

Zamlı emekli maaş düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.