Enflasyon verilerine göre memur maaşlarına temmuz ayında 41,49 oranında zam geldi. Buna göre en düşük memur maaşları belli oldu. Peki,zamlı Doktor maaşı ne kadar oldu? 2022 enflasyon sonrası Temmuz Doktor maaşı ne kadar, kaç TL?

ZAMLI DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Hesaplamalara göre evli ve iki çocuk sahibi memurların zamlı maaşları şu şekilde olacak:

Genel Müdür: 21 bin 330'dan 29 bin 809'a

Lisans mezunu şube müdürü: 11 bin 118'den 15 bin 848'e

Lisans mezunu memur: 6 bin 854'ten 9 bin 707'ye

Öğretmen: 8 bin 668'den 12 bin 276'ya

1. sınıf kaymakam: 19 bin 510'dan 27 bin 574'e

Başkomiser: 11 bin 162'den 15 bin 810'a

Polis memuru: 9 bin 706'dan 13 bin 747'ye

Uzman doktor: 13 bin 312'den 18 bin 853'e

Hemşire: 8 bin 351'den 11 bin 828'e

Mühendis: 11 bin 440'tan 16 bin 205'e

Lise mezunu teknisyen: 7 bin 132'den 10 bin 100'e

Profesör: 18 bin 369'dan 25 bin 984'e

Araştırma görevlisi: 10 bin 809'dan 15 bin 311'e

Vaiz: 9 bin 3'ten 12 bin 752'ye

Avukat: 10 bin 934'ten 15 bin 485'e yükseldi.

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ

Müsteşar (1/1): 15 bin 459 - 21 bin 903 TL

Genel Müdür (1/1): 13 bin 664 - 19 bin 360 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4): - 5 bin 243 – 7 bin 428 TL

Memur (Lisans - 1/4): 5 bin 130 – 7 bin 268 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) : 8 bin 956 – 12 bin 689 TL

Polis memuru (8/1): 5 bin 456 – 7 bin 730 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 5 bin 128 – 7 bin 265 TL

Mühendis (1/4): 6 bin 433 – 9 bin 114 TL

Teknisyen (Lise-1/4): 4 bin 477 – 6 bin 343 TL

Profesör (1/4): 12 bin 238 – 17 bin 340 TL

İmam-hatip: 5 bin 275 – 7 bin 474 TL

Avukat (1/4): 5 bin 275 – 7 bin 474 TL

NOT : Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.