Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası 8500 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Gözler ise yeni asgari ücretin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret temmuz ayında yatacak mı? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantı sonrası kararını açıklaması üzerine yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu açıklandı. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret temmuz ayında yatacak mı? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret 20 Haziran 2023 tarihinde belirlendi. Böylelikle zamlı asgari ücret Temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak geçerli olacak. Ancak ücret Ağustos ayında hesaplara yatacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası yüzde 34'lük artışla belirlenen net asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Ücret temmuz ayında geçerli olacak ve ilk zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak.